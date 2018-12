Spandaus erster Sieg in Königsklasse: 12:11 gegen Split

Spandau. Wasserball-Rekordmeister Spandau 04 hat seinen ersten Sieg in dieser Saison der Champions League eingefahren. Die Berliner setzten sich am Mittwochabend zuhause im letzten Spiel des Jahres gegen Jadran Split mit 12:11 (2:4,4:2,3:2,3:3) durch. Damit liegt Spandau nun auf Platz sechs der Gruppe B einen Rang vor dem kroatischen Traditionsverein. Zuvor hatte das Heimteam nur einen Punkt aus vier Partien geholt. Die nächste Partie in der Königsklasse steht für den Hauptstadtclub am 9. Januar beim Tabellenzweiten BPM SM Verona aus Italien an.

( dpa )