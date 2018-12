Polizist bei Kontrolle angefahren: Schuss aus Dienstpistole

Berlin. Bei einer Verkehrskontrolle in Berlin-Neukölln hat nach Polizeiangaben der dabei angefahrene Beamte einen Schuss abgegeben und nicht ein ihn begleitender Kollege. Die Polizei präzisierte damit den Ablauf des Geschehens. Ob bewusst geschossen wurde oder sich der Schuss unbeabsichtigt löste, sei noch unklar, sagte ein Sprecher. Ein Autofahrer hatte den 31-Jährigen am Mittwoch bei der Kontrolle angefahren, um zu entkommen. Den beiden Beamten war zuvor am Kottbuser Damm/Ecke Hermannplatz ein weißes Auto aufgefallen, der in zweiter Reihe parkte. Als sie den Fahrer kontrollieren wollten, gab dieser Gas.

( dpa )