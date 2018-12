Badesaison 2019: Fünfjahresverträge für fünf Strandbäder

Mit der Vergabe von Fünfjahresverträgen ist die Badesaison 2019 in fünf Berliner Strandbädern gesichert.

Berlin. Mit der Vergabe von Fünfjahresverträgen ist die Badesaison 2019 in fünf Berliner Strandbädern gesichert. Wie die Berliner Bäderbetriebe (BBB) am Mittwoch mitteilten, haben die Pächter der Strandbäder Plötzensee, Grünau, Wendenschloß, Friedrichshagen und Lübars neue Verträge erhalten. Diese könnten auf weitere fünf Jahre verlängert werden, hieß es weiter. In den Strandbädern Plötzensee, Grünau und Wendenschloß wechselten zudem die Pächter.

Die Berliner Strandbäder werden seit 2008 privatwirtschaftlich betrieben. Durch die Verpachtung können die BBB Betriebs- und Instandhaltungskosten sparen. Nur das Strandbad Wannsee wird aufgrund seiner Größe von den BBB betrieben.

