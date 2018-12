Bei Krankheit findet sich auch an den Feiertagen ein Arzt.

Berlin. Nicht jeder Hausarzt ist an Weihnachten und zum Jahreswechsel erreichbar - Kranke müssen deshalb aber nicht gleich in die Notaufnahme. "Patienten, die in dieser Zeit akut erkranken, können eine der geöffneten Praxen von niedergelassenen Ärzten oder eine der KV-Notdienstpraxen aufsuchen", teilte die Kassenärztliche Vereinigung (KV) am Mittwoch in Berlin mit. Zusätzlich gebe es noch den Bereitschaftsdienst, der Hausbesuche macht.

Auf der Webseite www.kvberlin.de sind Sondersprechzeiten von Ärzten während der Feiertage sowie Details zu den sechs Notdienstpraxen nachzulesen. Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist unter der Telefonnummer 116117 erreichbar. Genutzt werden soll er normalerweise für Fälle wie hohes Fieber oder Erbrechen zu Zeiten, in denen Praxen geschlossen sind. Zwischen 8.00 und 24.00 Uhr würden Patienten unter dieser Rufnummer auch beraten, hieß es.

( dpa )