Berlin. Ein Kinderwagen ist in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Gesundbrunnen angezündet worden. Laut Polizei bemerkte eine Bewohnerin des Hauses in der Hansastraße in der Nacht zu Mittwoch zunächst Rauch im Treppenhaus und dann einen dort abgestellten, brennenden Kinderwagen. Rettungskräfte der Feuerwehr konnten die Flammen löschen. Der Kinderwagen wurde aber zerstört und die Hauswand bei dem Brand beschädigt. Verletzt wurde niemand.

( dpa )