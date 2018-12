Berlin. Ein 79 Jahre alter Mann ist in Berlin-Rahnsdorf beim Überqueren einer Straße angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wollte der Mann am Dienstagnachmittag die Fürstenwalder Allee auf einem Fußgängerüberweg passieren. Dabei fuhr ihn ein 63-jähriger Autofahrer an. Der 79-Jährige wurde mit schweren Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht.

( dpa )