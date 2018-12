Brände Auto in Friedenau in Flammen

Berlin. In Berlin-Friedenau ist in der Nacht zu Mittwoch ein Auto in Flammen aufgegangen. Ein Anwohner der Fregestraße nahm gegen 1.30 Uhr das brennende Fahrzeug wahr, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und ein Übergreifen der Flammen auf andere Fahrzeuge verhindern. Verletzt wurde niemand. Die Ursache des Feuers werde von einem Brandkommissariat ermittelt, hieß es.

( dpa )