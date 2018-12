Wetter Frostig und rutschig: In Berlin ist es am Mittwoch glatt

Potsdam/Berlin. Berliner und Brandenburger müssen weiter auf glatte Straßen einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Potsdam mitteilte, droht am Mittwoch vor allem im Osten und Südosten der Region Rutschgefahr durch überfrorene Nässe. Auch mit leichtem Frost um minus 1 Grad ist zunächst zu rechnen. Die Rutschgefahr soll bis zum Vormittag abnehmen. Am späten Abend und in der Nacht zum Donnerstag kann es laut DWD besonders im Südosten Brandenburgs zu örtlichem Glatteis durch gefrierenden Regen kommen.

Auf Twitter warnte die Berliner Stadtreinigung (BSR) vor allem in den Außenbezirken der Hauptstadt vor Glätte. Der BSR-Winterdienst kündigte Streumaßnahmen auf der Stadtautobahn, den Hauptverkehrsstraßen sowie auf Radstreifen sowie weiteren vom Nahverkehr genutzten Straßen an.

( dpa/seg )