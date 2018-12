Der Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz mit der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche leuchtet am Abend.

Terrorismus Gedenken an Opfer des Terroranschlags auf Weihnachtsmarkt

Berliner Politiker und weitere Vertreter der Gesellschaft erinnern heute an die Opfer und Hinterbliebenen des islamistischen Terroranschlags auf dem Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) wird einen Kranz am Mahnmal auf dem Breitscheidplatz niederlegen.

Begleitet wird er unter anderem vom Präsidenten des Berliner Abgeordnetenhauses, Ralf Wieland (SPD) und dem Opferbeauftragten der Bundesregierung, Edgar Franke. Der Pfarrer der Gedächtniskirche hält eine kurze Ansprache. Weitere Reden sind nicht geplant.

Am Abend ist eine kurze Andacht in der Kirche vorgesehen. Um 20.02 Uhr - Zeitpunkt des Anschlags - wird eine Glocke der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche zur Erinnerung an die Todesopfer zwölf Mal schlagen.

Am 19. Dezember 2016 war der islamistische Attentäter Anis Amri mit einem entführten Lastwagen in den Weihnachtsmarkt gefahren. Insgesamt wurden bei dem Anschlag 12 Menschen getötet und mehr als 70 verletzt, viele von ihnen schwer.

( dpa )