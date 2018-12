Ibisevic gegen Augsburg nur auf der Hertha-Bank

Berlin. Kapitän Vedad Ibisevic steht das erste Mal in dieser Saison der Fußball-Bundesliga für Hertha BSC nicht in der Startformation. Der bosnische Stürmer sitzt in der Partie am Dienstagabend (20.30 Uhr/Sky) gegen den FC Augsburg zunächst nur auf der Bank.

Insgesamt verändert Coach Pal Dardai seine Anfangself im Vergleich zum 1:2 beim VfB Stuttgart auf insgesamt drei Positionen. Neben Ibisevic müssen auch die beiden defensiven Mittelfeldspieler Vladimir Darida und Per Skjelbred weichen. Routinier Peter Pekarik kommt zu seinem ersten Saison-Einsatz, dazu rücken Ondrej Duda und überraschend auch Arne Maier nach einem Infekt zurück in die erste Elf. Angreifer Davie Selke beginnt zum vierten Mal nacheinander in der Spitze.

