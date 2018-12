Verkaufsoffener Sonntag in Berlin: In diesen Läden können Sie am 23. Dezember 2018 einkaufen

Am vierten Adventssonntag, dem 23. Dezember 2018, haben viele Geschäfte in Berlin geöffnet (Archivbild).

Shopping am Adventssonntag: Ab 13 Uhr können die Berliner am Sonntag einkaufen gehen. Diese Geschäfte und Malls haben geöffnet.

Verkaufsoffener Sonntag Diese Läden & Shops haben am 23. Dezember in Berlin geöffnet

Berlin. Wer in Berlin auf die Frage „Und, hast du schon alle Geschenke zusammen?“ auch am 23. Dezember noch keine befriedigende Antwort hat, der sollte nicht verzweifeln, denn der Adventsonntag ist verkaufsoffen. Einen Tag vor Weihnachten öffnen viele Berliner Shoppingcenter ihre Tore für Besucher. Die Öffnungszeiten liegen in der Regel zwischen 13 und 18 Uhr, können in Einzelfällen jedoch abweichen.

Der Heiligabend fällt in diesem Jahr auf einen Montag, an diesem Tag dürfen Geschäfte in Berlin bis 14 Uhr ihre Türen offenhalten.

Das sind die verkaufsoffenen Sonntage im Advent 2018

In diesem Jahr öffnen die Geschäfte in Berlin im Dezember an zwei verkaufsoffenen Adventssonntagen: Dem zweiten und dem vierten Advent.

9.12.2018: Zweiter Adventssonntag

23.12.2018: Vierter Adventssonntag

Arbeitssenatorin: Geschäfte öffnen am vierten Advent

Diese Geschäfte haben am Sonntag geöffnet

Unter anderem nehmen die Einkaufszentren Mall of Berlin (13-19 Uhr), Eastgate Berlin, Ring Center, Alexa Berlin, Boulevard Berlin, Neukölln Arcaden, Schönhauser Allee Arkaden sowie die Kaufhäuser KaDeWe, Galeria Kaufhof und Galeries Lafayette teil.

Auch zahlreiche Elektronik- und Baumärkte sowie Möbelhäuser öffnen ihr Türen. Dazu gehören unter anderem Filialen von Media Markt, Saturn und Medimax, Möbel Höffner, Ikea in Lichtenberg, Spandau und Tempelhof und Poco Berlin. Auch Supermärkte machen mit: Filialen von Kaufland sind ebenso vertreten wie von Real, Rewe, Netto, Lidl und Denn's Biomarkt. Aber Achtung: Nicht jede Filiale beteiligt sich am verkaufsoffenen Sonntag.

Neben den Einkaufscentren und großen Handelsketten beteiligen sich auch immer mehr kleine Geschäfte an den verkaufsoffenen Sonntagen in Berlin. Kaum ein Einzelhändler kann sich den zusätzlichen Umsatz eines verkaufsoffenen Sonntags entgehen lassen.

Hier finden Sie die Öffnungszeiten und Angebote der Boutiquen, Kaufhäuser und Malls.

Das sind die verkaufsoffenen Sonntage 2019 in Berlin

Diese drei verkaufsoffenen Sonntage wurden von der zuständigen Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales für das Jahr 2019 festgelegt:

27.1. 2019: Internationale Grüne Woche

17.2.2019: Berlinale - Internationale Filmfestspiele

10.3.2019: Internationale Tourismus-Börse Berlin (ITB)

