Hakan Tas legt Posten als innenpolitischer Sprecher nieder

Berlin. Nach seiner Alkoholfahrt ist der Linken-Politiker Hakan Tas von seinem Posten als innenpolitischer Sprecher der Berliner Linksfraktion zurückgetreten. Außerdem scheidet er aus dem Ausschuss für Inneres, Sicherheit und Ordnung und aus dem Untersuchungsausschuss zum Terroranschlag am Breitscheidplatz aus. Auch seine Funktion als Mitglied des Präsidiums des Abgeordnetenhauses gibt er auf. Das teilte die Berliner Linksfraktion am Dienstag mit.

Der 52-Jährige hatte in der Nacht zum vergangenen Sonnabend gegen 0.30 Uhr an der Lennéstraße nahe dem Potsdamer Platz alkoholisiert einen Unfall verursacht und Fahrerflucht begangen. Noch am Sonnabend teilte Tas am Rande des Landesparteitages der Linken mit, dass er seinen Sprecherposten und seinen Posten im Fraktionsvorstand ruhen lässt.

In der Mitteilung vom Dienstag erklärte Tas nun: "Ich bereue meinen Fehler zutiefst und möchte die Konsequenzen daraus tragen. Ich habe immer für Glaubwürdigkeit in der Politik gekämpft, ich könnte es deshalb mit meinen eigenen Ansprüchen nicht vereinbaren, weiter im innenpolitischen Bereich Politik zu machen."

Linken-Fraktionsvorsitzende Carola Bluhm erklärte: "Unsere Fraktion hat dem Wunsch von Hakan Taş entsprochen und seinem Ausscheiden aus dem Präsidium und den mit Innenpolitik verbundenen Ausschüssen zugestimmt. Er übernimmt die Verantwortung für seinen Fehler, dabei hat er unsere Unterstützung. Kein Mensch ist fehlerfrei; für uns kommt es darauf an, wie man mit diesen Fehlern umgeht.“

Nach Informationen der Berliner Morgenpost lag der Wert des Atemalkoholtests, den die Beamten vor Ort vornahmen, deutlich über 0,5 Promille. Der Innenpolitiker wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Gegen Tas wird nun wegen Unfallflucht und Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

