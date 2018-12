BVG, S-Bahn, Verkehr: Das ist die Verkehrsvorschau für Berlin am Dienstag, den 18.12.18

Hier finden Sie die Verkehrsvorschau für den heutigen Dienstag in der Hauptstadt.

Vorschau BVG, S-Bahn, Verkehr - die Berliner Staustellen am Dienstag

Berlin. Was Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer am bzw. ab Dienstag, 18.12.18, erwartet:

Straßenverkehr:

Lichtenberg: Die Möllendorffstraße ist in Richtung Frankfurter Allee vor der Straße Am Containerbahnhof in der Zeit von 06:00 Uhr bis ca. 10:00 Uhr für einen Kraneinsatz auf einen Fahrstreifen verengt.

Buch: Die seit Mitte November gesperrte Schönerlinder Straße (B 109) wird im Laufe des Tages provisorisch wieder geöffnet. Die Straße ist Teil der Umleitungsstrecke für die in der Zeit vom 21.12.2018 18:00 Uhr bis 24.12.2018 05:00 Uhr gesperrte A114. Die Sperrung der Schönerlinder Straße wird voraussichtlich in der zweiten Januarwoche wieder eingerichtet.

Prenzlauer Berg: Wegen eines Handballspiels in der Max-Schmeling-Halle (Beginn 18:00 Uhr) kann es im Bereich Schönhauser Allee, Gleimstraße und Eberswalder Straße ab ca. 16:30 Uhr zu Verkehrsbehinderungen kommen. Wegen fehlender Parkmöglichkeiten wird empfohlen, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Friedrichshain: Ab ca. 18:00 Uhr wird aufgrund eines Eishockeyspiels in der Mercedes-Benz-Arena (Beginn 19:30 Uhr) ein erhöhtes Verkehrsaufkommen im Bereich der Mühlenstraße, Warschauer Straße, Oberbaumbrücke und Stralauer Allee erwartet.

Westend: Ab ca. 18:30 Uhr kommt es aufgrund eines Fußballspiels im Olympiastadion (Beginn 20:30 Uhr) im Bereich der Heerstraße zu erhöhtem Verkehrsaufkommen. Besucher sollten zur An- und Abreise öffentliche Verkehrsmittel nutzen.

Nahverkehr:

Die BVG meldet: Aktuell liegen keine größeren neuen baustellenbedingten Meldungen über Verkehrsstörungen im U-Bahn- und Straßenbahnnetz vor. Alle Informationen zu laufenden Verkehrsmeldungen finden Sie im Internet unter www.bvg.de und im BVG-Callcenter unter (030) 19 44 9.

Die S-Bahn Berlin meldet: Aktuell liegen keine größeren neuen baustellenbedingten Meldungen über Verkehrsstörungen im S-Bahn-Netz vor. Alle Informationen zu laufenden Fahrplanänderungen im S-Bahn-Verkehr erhalten Sie im Internet unter www.s-bahn-berlin.de und am S-Bahn-Kundentelefon unter (030) 2974 3333.

( BM )