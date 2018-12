Hertha: Viele Verletzungen irrelevant für Winter-Planungen

Berlin. Fußball-Bundesligist Hertha BSC will nicht mit Neu-Verpflichtungen in der Winterpause auf die aktuelle Verletzungsmisere reagieren. "Wir gehen davon aus, dass wir in der ersten Januarwoche wieder hoffentlich alle zurück im Training haben werden", sagte Geschäftsführer Michael Preetz vor dem letzten Heimspiel des Jahres gegen den FC Augsburg am Dienstagabend (20.30 Uhr/Sky). "Insofern wird es keine Auswirkungen auf die Kaderplanung im Winter haben."

Derzeit fehlen Trainer Pal Dardai unter anderen Leihprofi Marko Grujic, die Innenverteidiger Niklas Stark, Karim Rekik und Derrick Luckassen sowie Javairo Dilrosun verletzt. Auch Salomon Kalou (Risswunde) und Arne Maier (Infekt), die beim 1:2 beim VfB Stuttgart angeschlagen nicht zur Verfügung standen, dürfte es nicht für das Duell mit Augsburg reichen. "Es gibt keine guten Nachrichten", sagte Dardai. "Es sind sogar noch viele, viele Kleinigkeiten, die mit Verletzungen zu tun haben. Die Spieler müssen beißen." Aus den letzten beiden Spielen 2018 gegen Augsburg und bei Bayer Leverkusen am Samstag wünscht sich der Coach vier Punkte.

( dpa )