FC Augsburg beklagt mehrere angeschlagene Spieler

Augsburg. Der FC Augsburg hat vor seinem letzten Gastspiel in dieser Bundesliga-Hinrunde bei Hertha BSC gleich mehrere Spieler mit Blessuren. "Es sind zwar keine gravierenden Verletzungen, aber wir haben doch ein paar angeschlagene Spieler", sagte Trainer Manuel Baum am Montag, wollte aber keine Namen nennen. Ohnehin müsse man noch die Eindrücke aus dem Training abwarten. Kilian Jakob, Christoph Janker und Fredrik Jensen fallen definitiv für die Partie am Dienstag (20.30 Uhr/Sky) aus.

Nach nur zwei Punkten aus den vergangenen sechs Bundesligaspielen wollen die Augsburger vor der Winterpause mindestens noch einen Dreier holen. "Ich hoffe, dass wir mit einer guten Englischen Woche aus der Hinrunde rausgehen", sagte Baum, dessen Team nach vier Niederlagen am Stück am Samstag gegen Vizemeister Schalke 04 immerhin einen Punkt holen konnte. "Ich will jetzt mit der Mannschaft eine Topleistung in Berlin auf den Platz bringen", forderte Baum. Die Hauptstadt sei allerdings "ein heißes Pflaster".

( dpa )