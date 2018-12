Woidke fordert technologischen Vorsprung Ost

Potsdam. Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) hat einen technologischen Vorsprung Ost gefordert. Damit solle das Wirtschaftswachstum angetrieben werden, sagte Woidke am Montag vor der Landespressekonferenz in Potsdam. Der Aufholprozess des Ostens im Vergleich zum Westen sei in den vergangenen Jahren nicht mehr vorangekommen. Daher müsse jetzt nachgeholt werden, was in den letzten Jahrzehnten nicht geschafft wurde. Dazu sei unter anderem die Ansiedlung von zusätzlichen Bundesinstitutionen und Wissenschaftseinrichtungen im Osten notwendig.

( dpa )