Berlin. Mit einer Pistole bewaffnet hat ein Unbekannter eine Tankstelle in Berlin-Zehlendorf ausgeraubt. Der Mann bedrohte den 62 Jahre alten Tankwart und forderte die Herausgabe von Bargeld und Zigaretten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Anschließend sei er am Sonntagabend mit seiner Beute unerkannt aus der Tankstelle in der Potsdamer Straße geflohen. Der Angestellte blieb nach Polizeiangaben körperlich unversehrt.

( dpa )