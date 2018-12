Einbruch in Berliner Schule: 35-Jähriger kommt vor Gericht

Berlin. Weil er in eine Schule in Berlin-Charlottenburg eingebrochen sein soll, muss sich ein 35-Jähriger ab heute vor dem Landgericht verantworten. Der Mann soll sich im Mai 2016 in dem Gebäude versteckt und nach Schulende zwei Büros aufgebrochen haben. Aus dem Sekretariat und dem Lehrerzimmer waren Ermittlungen zufolge knapp 900 Euro gestohlen worden. Anschließend soll der 35-Jährige in die Hausmeisterwohnung der Schule eingestiegen sein, um Wertgegenstände zu entwenden. Als die Mieter überraschend nach Hause gekommen seien, habe er mit vollgepackter Sporttasche die Flucht angetreten und Reizgas versprüht.

( dpa )