Regierung Gerber will Minijob auf Bauernhof übernehmen

Potsdam. Der ehemalige Brandenburger Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) will im kommenden Jahr einen Minijob bei einem Landwirtschaftsbetrieb übernehmen. Gerber will als landwirtschaftlicher Helfer Weidezäune für Rinder kontrollieren, die zum Teil auf dem Gelände der Stiftung Sielmanns Naturlandschaften in der Döberitzer Heide grasen. Dies hat der 51-Jährige nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur Mitte November bei der Staatskanzlei angezeigt.

Das ist notwendig, weil nach dem Gesetz ausgeschiedene Minister zwei Jahre lang keinen Job annehmen dürfen, der einen Bezug zu ihrer früheren Tätigkeit als Minister hat und damit zu einem Interessenkonflikt führen könnte. Über die Zulässigkeit entscheidet die Landesregierung. Gerber hatte sein Ministeramt Mitte September aus familiären Gründen niedergelegt.

( dpa )