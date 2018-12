Karatetrick gezeigt: Männer stehlen Armbanduhr

Berlin. Unter dem Vorwand, einen Karatetrick vorzuführen, haben zwei Männer einem Touristen in Berlin-Kreuzberg eine Armbanduhr gestohlen. Das Duo verwickelte den 23-jährigen Niederländer am Samstagabend in der Görlitzer Straße in ein Gespräch, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Einer der Beiden gab vor, dem Touristen einige Karatetricks eines holländischen Sportlers zeigen zu wollen. Dabei griff sich der 29-Jährige die Uhr des Niederländers, ohne dass dieser es bemerkte.

Der Diebstahl fiel erst auf, als Polizisten auf den Mann zukamen. Die Beamten hatten das Duo bereits beobachtet, weil sie immer wieder Touristen angesprochen hatten. Sie nahmen den 29-Jährigen sowie seinen 31-jährigen Komplizen fest. Der Dieb trug die Uhr bereits an seinem Handgelenk.

( dpa )