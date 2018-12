Führerschein-Posse endet nach sieben Monaten glücklich

Berlin. Für Morgenpost-Leserin Annika Lange (34) ist eine monatelange Odyssee durch die Behördenlandschaft zu Ende gegangen. Sieben Monate musste die Berlinerin auf die Bearbeitung ihres Antrages zur „Ersterteilung eines Führerscheins“ warten. „Nun kann ich endlich loslegen“, sagte Lange der Berliner Morgenpost, die schon einmal über ihren Fall berichtete.

Wer in Berlin einen Führerschein machen will, muss beim Bürgeramt die Ersterteilung einer Fahrerlaubnis beantragen. Von dort geht das Dokument per Kurier zur Fahrerlaubnisbehörde an der Puttkamer Straße in Kreuzberg und von dort wieder an den Antragsteller. Erst wenn dieses Dokument vorliegt, können theoretische und praktische Prüfungen abgelegt werden. Normale Bearbeitungsdauer: acht bis zwölf Wochen. Bei Annika Lange ging dieses Dokument allerdings irgendwo im Berliner Behörden-Dschungel verloren. Kein Einzelfall. Der Morgenpost sind ähnliche Fälle bekannt.

Doch wo liegt der Fehler? Im Bezirk sagte man, dass die Landesbehörde schuld sei, und bei der Landesbehörde sagte man, dass der Bezirk, im Fall von Annika Lange Charlottenburg-Wilmersdorf, schuld sei. Dass die Berlinerin nun doch noch ihre Führerscheinprüfung ablegen kann, verdankt sie ihrer eigenen Hartnäckigkeit. Denn am Freitag ging sie gemeinsam mit ihrem Vater erneut zur Fahrerlaubnisbehörde an der Puttkamer Straße und fragte persönlich nach. Dort stellte ein Mitarbeiter bei der Recherche im Computer fest, dass der Antrag von Annika Lange am 15. Mai ordnungsgemäß gestellt worden war. Der Mitarbeiter stellte das benötigte Dokument aus – und entschuldigte sich für die Wartezeit.

