Katina Schubert wieder Berliner Linke-Vorsitzende

Berlin. Die Landesvorsitzende der Berliner Linken, Katina Schubert, ist im Amt bestätigt worden. Schubert (56) erhielt am Sonnabend beim Landesparteitag 84 Prozent der 169 Delegiertenstimmen. Sie ist seit zwei Jahren im Amt. Für die drei Stellvertreterposten kandidierten in Adlershof (Treptow) Sandra Brunner, Tobias Schulze und Pascal Meiser. Ihre Wahl sollte bis zum Abend abgeschlossen sein.

Schubert forderte, Berlin müsse zu einer besonderen Schutzzone für Flüchtlinge werden. Wie einige andere europäische Städte solle Berlin eine „solidarische Stadt“ werden. Wer nach Berlin komme, sei Berliner. Das müsse das Leitmotiv werden, sagte Schubert. „Deshalb wollen wir einen Berlin-Ausweis, der allen Berlinerinnen und Berlinern Zugang und Teilhabe ermöglicht, ganz egal, was sie für einen Pass oder Aufenthaltsstatus haben.“

Vorbild für Berlin könnten Städte wie Barcelona in Spanien und Palermo in Italien sein, die sich „gegen die Politik der Abschottung und Diskriminierung ihrer nationalen Regierung“ wenden würden.

Berlin hatte sich kürzlich zusammen mit Hamburg und Bremen in einer gemeinsamen Erklärung „Stadtstaaten bleiben sichere Häfen“ zur Versorgung und Integration von Flüchtlingen bekannt.

Steigende Mieten: Land soll Wohnungen zurückkaufen

In der Debatte um steigende Mieten und knappen Wohnraum sagte Schubert, man müsse alle landespolitischen Spielräume nutzen, um die Mietpreisspirale zu durchbrechen. Es gehe um Neubau und Ankauf von Wohnungen durch den Staat. Nötig sei aber auch der organisierte Widerstand der Bürger, wie jetzt im Streit um 700 bis 800 Mietwohnungen an der bekannten Karl-Marx-Allee.

Die Wohnungen wurden vom bisherigen Eigentümer an den Konzern Deutsche Wohnen verkauft, die Bewohner fürchten starke Mieterhöhungen. Das soll durch Eingreifen des Landes und den Rückkauf von Wohnungen verhindert werden. „Jetzt hat die Deutsche Wohnen hoffentlich kapiert, dass sie sich die Stadt nicht einfach weiter kaufen kann“, sagte Schubert.

Am Rande des Parteitages wurde bekannt, dass der Berliner Linke-Abgeordnete Hakan Taş am Vortag betrunken Auto gefahren war und eine Laterne rammte. Dabei wurde er am Freitagabend von Polizisten beobachtet und kurz darauf kontrolliert, wie die Polizei am Sonnabend bestätigte. Nun werde gegen Taş wegen des Verdachts der Unfallflucht und des Autofahrens unter Alkoholeinfluss ermittelt. Seine Posten als Sprecher für Innenpolitik, Integration und Partizipation in der Fraktion der Linken im Abgeordnetenhaus und seine Mitgliedschaft im Fraktionsvorstand lasse er ruhen, schrieb Taş. Sein Abgeordnetenmandat will er aber behalten.

