Noebels freut sich, wenn Söderholm Bundestrainer wird

Berlins Eishockey-Nationalstürmer Marcel Noebels würde ein Engagement von Toni Söderholm als neuer Bundestrainer begrüßen. "Ich bin sehr gespannt, was auf uns zukommt, und - wenn es so kommt - freue ich mich darauf", sagte der 26 Jahre alte Noebels nach der 1:3-Niederlage der Eisbären gegen Schwenningen am Freitagabend. "Ich glaube, Toni Söderholm hat in München schon als Spieler sehr gut funktioniert und als Cheftrainer in Garmisch auch sehr gute Arbeit geleistet."

Der 40 Jahre alte Finne Söderholm trainiert derzeit den Drittligisten SC Riessersee. Laut Medienberichten soll der frühere Verteidiger Nachfolger von Marco Sturm werden, der als Co-Trainer zu den Los Angeles Kings in die nordamerikanische Profiliga NHL gewechselt war. Der Deutsche Eishockey-Bund wollte die überraschende Personalie wegen der aktuell laufenden U20-B-WM in Füssen nicht bestätigen.

"Als ich von den Kandidaten gehört habe, war mir schon bewusst, dass Toni Söderholm vielleicht einer von den Top zwei oder drei ist", sagte Noebels. "Ich bin gespannt, wer Co-Trainer wird. Vielleicht wird es ja wieder Matty aus München [Matt McIlvane]. der war ja bei uns schon bei Olympia dabei und hat hervorragende Arbeit gemacht. Er ist ein Trainer, der auf jeden gut zugehen kann." Noebels hatte noch unter Sturm mit dem deutschen Nationalteam sensationell Silber bei Olympia in Pyeongchang gewonnen.

Die Düsseldorfer Nationalspieler Mathias Niederberger und Bernhard Ebner hatten sich ebenfalls positiv über eine mögliche Arbeit mit Söderholm geäußert.

( dpa )