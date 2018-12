Union als Favorit gegen Bochum, Hübner und Prömel fehlen

Spieler des 1. FC Union freuen sich beim Spiel gegen Bochum am 06.05.2018.

Berlin. Im letzten Heimspiel des Jahres empfängt der 1. FC Union Berlin am Samstag (13.00 Uhr) den VfL Bochum. Zu der Partie im Stadion An der Alten Försterei werden 20.500 Besucher erwartet.

AUSGANGSLAGE: Union geht als Favorit in die Partie. Die Mannschaft überstand alle bisherigen 16 Saisonspiele ohne Niederlage. Mit 18 Punkten stellen die Köpenicker die beste Heimelf. Mit einem Sieg könnte Union den auswärts erst einmal siegreichen VfL auf sieben Zähler distanzieren und Rang drei verteidigen.

PERSONAL: Trainer Urs Fischer muss auf zwei Säulen der vorigen Monate verzichten. Innenverteidiger Florian Hübner sah im Auswärtsspiel beim 1. FC Magdeburg (1:1) die fünfte Gelbe Karte. Mittelfeldmann Grischa Prömel hat nach seiner Beinverletzung Trainingsrückstand.

ZITAT: Trainer Urs Fischer: "Ich habe nicht das Gefühl, dass eine Wahnsinns-Euphorie ausgebrochen ist. Es wird genauso weiter gearbeitet, auch wenn wir in der Tabelle nicht schlecht dastehen. Wir haben auch keinen Grund, euphorisch zu werden. Alle haben schon Situationen erlebt, in denen man oben stand und in kürzester Zeit hat sich das Ganze gedreht."

BESONDERES: Saisonübergreifend ist Union sogar schon seit 18 Begegnungen ohne Niederlage. Die Positivserie begann am 33. Spieltag der vergangenen Saison mit einem 3:1-Heimsieg gegen Bochum.

( dpa )