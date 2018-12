Michael Parensen in Aktion.

Fußball Union Berlin will erfolgreichen Hinrunden-Abschluss

Berlin. Der 1. FC Union Berlin will die Hinrunde als einziges unbesiegtes Team der 2. Fußball-Bundesliga beenden. Am 17. Spieltag gastiert heute der VfL Bochum im Stadion zur Alten Försterei. Mit einem Sieg zum Hinrunden-Abschluss würden die Köpenicker den Anschluss an das Top-Duo Hamburger SV und 1. FC Köln halten. Dem VfL Bochum droht dagegen das Abrutschen ins Mittelmaß. Unions Zweitliga-Rekordspieler Michael Parensen darf auf seinen insgesamt 203. Einsatz im deutschen Unterhaus hoffen.

( dpa )