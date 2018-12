Feuerwehrschläuche liegen aufgerollt in einem Regal.

Brände Lastwagen geht in Kreuzberg in Flammen auf

Berlin. Ein Lastwagen ist in Berlin-Kreuzberg in Flammen aufgegangen. Das Fahrerhaus brannte am frühen Freitagmorgen nach Feuerwehrangaben vollständig aus. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte. Die Behörden ermitteln wegen möglicher Brandstiftung.

( dpa )