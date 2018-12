Passanten stehen in dem Einklaufszentrums Mall of Berlin.

Brände Verkaufsstand in Mall of Berlin geht in Flammen auf

Berlin. Im Einkaufszentrum Mall of Berlin ist ein Verkaufsstand in Flammen aufgegangen. Die Sprinkleranlage verhinderte eine Ausbreitung des Brandes, wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte. Die Ursache für den Brand am Donnerstagabend in der Leipziger Straße war zunächst nicht bekannt.

( dpa )