Regine Günther übersteht Missbilligungsantrag

Berlin. Ein Signal für Jens-Holger Kirchner gab es schon gleich zu Beginn der Sitzung des Abgeordnetenhauses. Als Parlamentspräsident Ralf Wieland die beiden zuletzt in den Ruhestand geschickten Staatssekretäre Boris Velter (Gesundheit) und eben den an Krebs erkrankten Verkehrsstaatssekretär Kirchner verabschiedete, schallte lang anhaltender Applaus durch das Plenum. Auch Senatorin Regine Günther klatschte demons­trativ in die Hände. Auch in den Reihen der Grünen, die Günther zur Senatorin gemacht hatten, regten sich einige Hände. Aber besonders laut und ausgiebig machte die Opposition ihre Unterstützung für Kirchner deutlich. Der Verkehrsstaatssekretär war am Dienstag in den Ruhestand versetzt worden. Wenn er wieder arbeitsfähig ist, soll er auf einer neu zu schaffenden Stelle in der Senatskanzlei weiter für den Verkehr in der Stadt tätig sein.

Zum Ende des Plenartages kam es dann dick für Regine Günther. Zwar wies eine Mehrheit der Koalitionsabgeordneten die von der CDU beantragte offizielle Missbilligung gegen sie in namentlicher Abstimmung zurück. Aber weder aus der SPD noch aus der Linksfraktion hatte sich ein Volksvertreter gefunden, der Günthers Umgang mit Kirchner öffentlich verteidigen wollte. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) blieb der Debatte fern. CDU-Fraktionschef Burkard Dregger deutete dieses Verhalten „als Ihre Form der Missbilligung“.

Günther sah ein wenig blass aus an diesem Tag, an dem sie sich nach zwei Jahren im Amt erstmals einem Missbilligungsantrag stellen musste. Sie plagt sich schon länger mit einer Erkältung. Aber die parteilose Klimaschutzexpertin hatte sich vorbereitet, um schon in der Fragestunde zu der viel kritisierten Personalie Rede und Antwort zu stehen. Ihre Presseleute hatten verschiedene Szenarien mit ihr durchgespielt, was sie sagen sollte auf bestimmte Nachfragen und Angriffe der Abgeordneten. Aber die Opposition stellte keine Frage. Man wollte Günther kein Forum bieten, um sich zu verteidigen und ihre Version der Vorgänge darzustellen, erklärten sie in der CDU-Fraktion diese Zurückhaltung.

In einem Zeitungsinterview hatte die Senatorin schon am Morgen den Abgeordneten ihre Sicht auf den Vorgang vermittelt. Am Rande der Sitzung erklärte sie aber auch den Journalisten ihre Version: „Ich bedauere, dass Herr Kirchner in seiner Krankheit zusätzlich belastet worden ist“, sagte Günther der Morgenpost. „Und ich bedaure sehr, dass Vertrauen verloren gegangen ist und die Koalition Schaden genommen hat. Es ist der Eindruck mangelnder Rücksichtnahme entstanden, dafür möchte ich mich entschuldigen.“ Und sie räumte ein: „Man hätte viel mehr im Vorfeld erklären müssen.“ Ansonsten verwies sie auf die hohe Arbeitsbelastung im Verkehrsressort.

Phasenweise saß sie allein auf der Senatsbank und lauschte der Diskussion übers neue Schulgesetz oder studierte Akten. Als es dann um 17.40 Uhr endlich losging, wünschte CDU-Fraktionschef Burkard Dregger Kirchner zunächst gute Genesung. Es sei „in höchstem Maße unmenschlich, unwürdig und unverantwortlich, einen Mitarbeiter abzuservieren“, obwohl er krank sei, sagte Dregger. Die Regierungsbank war fast leer. Neben Müller fehlte und zunächst auch Gesundheitssenatorin Dilek Kolat (SPD). Finanzsenator Matthias Kollatz und Innensenator Andreas Geisel (beide SPD) saßen am Rande des Plenarsaals. Von den Linken fehlte Kultursenator Klaus Lederer. Dregger verurteilte ausdrücklich, dass Müller als oberster Dienstherr an der Debatte nicht teilnehme. An Günther gerichtet sagte er: „Ergreifen Sie das Wort und erklären Sie, ob Sie sich weiter Ihren Aufgaben gewachsen sehen.“

Die SPD verzichtete auf ihr Rederecht

Niemand wollte Günther zur Seite springen. „Das nennt man Rücken­deckung, Frau Günther“, rief jemand aus der Opposition. AfD-Fraktionschef Georg Pazderski rügte die Verkehrspolitik Günthers. Sie habe alle gegen sich aufgebracht, die Radfahrer, die Autofahrer die Nutzer des ÖPNV. Wollte sie vielleicht den Experten als Konkurrenten loswerden, fragte Pazderski. Günther saß mit versteinerter Miene da. Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) schaute betreten zu Boden. Gegenrede gab es nicht, weil auch die Linke nicht sprechen wollte. FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja sprach vom „traurigen Höhepunkt des Zustandes dieser Koalition“, wenn niemand aus SPD und Linken Günther verteidigen wolle.

Es blieb dem Parlamentarischen Geschäftsführer der Grünen, Daniel Wesener, überlassen, sie zu verteidigen. Er dankte den Koalitionspartnern und dem Regierenden Bürgermeister, eine einvernehmliche Lösung für Kirchner ermöglicht zu haben. Günther ließ sich durch die Forderungen der Opposition nicht beeinflussen. Sie schwieg.

