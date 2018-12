Museumsinsel: James-Simon-Galerie empfängt ihre Besucher

Architekt Sir David Chipperfield (r.) hat das fertige Gebäude an Kulturstaatsministerin Monika Grütters und SPK-Chef Hermann Parzinger übergeben.

Berlin. Über eine breite Freitreppe und eine aus schlanken Betonstützen gebildete Kolonnade gelangt der Besucher in das neue, zentrale Empfangsgebäude der Berliner Museumsinsel – allerdings erst ab Sommer kommenden Jahres. Denn das nach dem großen Mäzen der Berliner Museen „James-Simon-Galerie“ benannte Haus ist zwar nach einer pannenreichen Bauzeit von insgesamt neun Jahren nun endlich fertig. Doch ein halbes Jahr wird es noch dauern, bis auch alle technischen Voraussetzungen geschaffen sind, damit das Haus seine Funktion erfüllen kann.

Galerie ist kein Funktionsgebäude

Denn das ist das eigentlich Besondere an dem sechsten Gebäude auf der Museumsinsel: Es ist kein weiteres Museum, sondern ein Funktionsgebäude, in dem sich Garderoben, ein großer Shop, Ticketschalter, Café, Informationscounter und ein Auditorium mit 300 Plätzen befinden. „Endlich können wir unsere Museen von den Servicefunktionen entlasten und ein echtes Besucherzentrum bieten“, sagte Bauherr Hermann Parzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK). Ganz ohne Ausstellungsfunktion ist das vom britischen Stararchitekten Sir David Chipperfield im Inneren mit viel Beton, Muschelkalkböden, transparenten Wänden aus sechs Millimeter dünnem Marmor und großen Glasscheiben zum Kupfergraben hin gestaltete Gebäude jedoch nicht. Knapp 700 der insgesamt 4600 Quadratmeter Nutzfläche entfallen auf einen lang gestreckten Raum, in dem künftig Platz für Wechselausstellungen sein soll.

„Der heutige Tag ist ein riesiger Schritt bei der Weiterentwicklung der Museumsinsel ins 21. Jahrhundert“, so Parzinger weiter. Das Gebäude sei bestens dafür geeignet, die täglich rund 8000 Besucher der Insel zu empfangen. „Aber natürlich wird jedes Haus auch weiterhin seinen eigenen Zugang haben“, stellte Michael Eissenhauer, Generaldirektor der Staatlichen Museen zu Berlin, klar. Und Chipperfield ergänzte, dass ein großer Teil der Hauptebene auch außerhalb der Öffnungszeiten zugänglich sein wird, „um so den Raum in die Stadt hinein zu öffnen“. Mit fünfjähriger Verspätung übergab der Architekt nach einem gemeinsamen Rundgang anschließend dem Hausherren Eissenhauer das neue Empfangsgebäude, dessen anfangs auf 71 Millionen Euro bezifferte Baukosten letztlich auf 134 Millionen Euro kletterten.

Hauptverursacher der Termin- und Kostensteigerungen waren vor allem Schwierigkeiten bei der Gründung des Gebäudes. So mussten rund 700 Kiefernholzpfähle aus dem morastigen Grund gezogen und durch 1200 neue Stützen aus Beton und Eisen ersetzt werden. Einer der imposanten zehn Meter langen Holzpfähle, die schon das 1936 abgerissene Packhofgebäude nur unzureichend gesichert hatten, schmückt nun säuberlich konserviert den Verbindungsgang, der die James-Simon-Galerie mit dem Pergamonmuseum verbindet.

Museumsinsel bleibt auch im nächsten Jahrzehnt Baustelle

Wenn im kommenden Sommer das Haus eröffnet wird, wird es eine wesentliche Funktion, die Verteilerfunktion, jedoch nur eingeschränkt wahrnehmen können. Denn die sogenannte unterirdische Archäologische Promenade, die Altes und Neues Museum, Pergamonmuseum und Bode-Museum mit der James-Simon-Galerie verbinden soll, gibt es bislang nur in Teilen. Fertig sind die Abschnitte im Bode-Museum und im Neuen Museum sowie jetzt auch der in der James-Simon-Galerie.

Die Teilstücke im Pergamonmuseum jedoch werden erst im Rahmen der Grundinstandsetzung des Nordflügels, die noch bis 2024 dauern soll, sowie der erst danach beginnenden Grundinstandsetzung des Südflügels, die vermutlich 2030 abgeschlossen wird, fertig sein. Immerhin kann dann die Verbindung zwischen Neuem Museum, James-Simon-Galerie und Pergamonmuseum über die Archäologische Promenade in Betrieb genommen werden. Für den Bau des Teilstücks zwischen Bode-Museum und Pergamonmuseum sowie den Verbindungsbau vom Alten Museum zum Neuen Museum unterhalb der Bodestraße sind derzeit noch nicht einmal Termine festgelegt, so Petra Wesseler, Präsidentin des für das Projektmanagement verantwortlichen Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung.

