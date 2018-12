VfB mit großen Personalproblemen gegen Hertha

Stuttgart. Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart geht mit großen Personalsorgen ins Heimspiel gegen Hertha BSC. Beim abstiegsbedrohten Tabellen-16. fallen neben dem gelb-rot-gesperrten Erik Thommy auch die weiter verletzten Dennis Aogo, Pablo Maffeo, Berkay Özcan und Benjamin Pavard aus, wie Trainer Markus Weinzierl am Donnerstag sagte. Zudem muss Weinzierl weiter auf die Rückkehr des an Wadenproblemen laborierenden Innenverteidigers Holger Badstuber warten.

Hoffnung auf einen Einsatz am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bestehe bei Daniel Didavi, der aber weiter an Achillessehnenbeschwerden leide, sowie Andreas Beck, der sich beim 0:3 in Mönchengladbach eine Knieverletzung zugezogen hatte. Früher als zunächst geplant kehre gegen den Tabellensechsten Hertha möglicherweise Linksverteidiger Borna Sosa nach einem Aufbautraining in den Kader zurück. Wieder dabei ist auch Santiago Ascacibar nach abgelaufener Gelbsperre. "Ich weiß, dass die Mannschaft den Ernst der Lage erkannt hat", sagte Weinzierl. Nun gelte es, die schwierige Situation im Tabellenkeller in den drei Spielen bis zur Winterpause zu korrigieren.

( dpa )