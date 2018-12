Landtag streitet über digitale Ausrüstung der Schulen

Die Abgeordneten nehmen an der Sitzung des Landtags von Brandenburg teil.

Potsdam. In der Haushaltsdebatte des Brandenburger Landtags ist es zwischen der CDU-Opposition und der rot-roten Regierungsmehrheit zu einem Streit über die digitale Ausrüstung der Schulen gekommen. Der CDU-Bildungsexperte Gordon Hoffmann warf der Landesregierung am Donnerstag vor, den Digitalpakt, mit dem die Bundesregierung die Länder bei der Ausrüstung der Schulen unterstützen will, im Bundesrat zu blockieren. "Der Bürger versteht nicht, dass Sie die Hilfe des Bundes ausschlagen", meinte Hoffmann.

Ein Antrag der CDU, im kommenden Jahr zehn Millionen Euro Landesmittel zusätzlich für den Ausbau des Unterrichts mit digitalen Medien bereitzustellen, wurde mit den Stimmen der rot-roten Regierungsfraktionen abgelehnt.

( dpa )