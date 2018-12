Regine Günther zur Causa Kirchner: "Es tut mir sehr leid"

Berlin. Ihr Umgang mit dem seit Monaten schwerkranken Verkehrsstaatssekretär Jens-Holger Kirchner (59) hat tagelang für Debatten gesorgt. Nun hat sich Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos/für die Grünen) in einem Interview der "Berliner Zeitung" (Donnerstag) entschuldigt. "Es tut mir sehr leid, dass ich Jens-Holger Kirchner mit meinem Handeln so stark belastet habe", sagte sie der Zeitung. "Menschlich und fachlich schätze ich ihn sehr. Ich bedauere es außerordentlich, dass ich diesen anerkannten Verwaltungsfachmann und Verkehrsexperten verliere – und auch, dass unser bisher gutes persönliches Verhältnis so beschädigt wurde."

Die Verkehrssenatorin sprach von der wohl schwierigsten Entscheidung, die sie bislang zu treffen gehabt habe. Sie bedauere, dass die Personalentscheidung sehr viel Verunsicherung in die Stadtgesellschaft hineingetragen und dass die Koalition dabei erheblichen Schaden genommen habe, so Günther. Die CDU hatte angekündigt, ihr Verhalten im Abgeordnetenhaus zu missbilligen. Dem will sich Günther stellen und betonte zugleich, dass sie Verkehrssenatorin bleiben möchte.

In der diffizilen Personalie hatte der rot-rot-grüne Senat am Dienstag eine Lösung gefunden, die auch Kirchner selbst mitträgt: Der Grünen-Politiker wurde in den einstweiligen Ruhestand versetzt, zugleich wurde ihm eine Rückkehrperspektive nach seiner Genesung eröffnet. Gleichzeitig wurde Ingmar Streese zum neuen Verkehrsstaatssekretär ernannt. Er arbeitete zuletzt in einer leitenden Funktion im Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände.

( dpa )