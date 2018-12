Linke sagen der Deutsche Wohnen den Kampf an

Berlin. Die Berliner Linken wollen am kommenden Wochenende auf ihrem Parteitag nicht nur ihren Landesvorsitz neu wählen, sondern auch die Schwerpunkte für die künftige Weichenstellung setzen. Beim ersten Punkt, der Wahl eines neuen Landesvorstandes, sind indes keine Überraschungen zu erwarten: Katina Schubert tritt wieder als Landesvorsitzende an und Sebastian Koch als Landesgeschäftsführer. „Eine Gegenkandidatur ist mir bislang nicht bekannt“, sagte Katina Schubert am Mittwoch.

Inhaltlich soll es vor allem um die Frage gehen „Wem gehört die Stadt“? Wenn es nach den Linken geht, lautet die Antwort auf diese Frage: dem Land Berlin. So beschäftigen sich gleich drei Anträge mit der Unterstützung des Volksbegehrens „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“. Der börsennotierte Konzern ist mit 110.000 Wohnungen der größte private Vermieter in der Stadt. Die Linke will sich künftig aktiv für die Arbeit des Bündnisses für den Volksentscheid einsetzen.

Tempelhofer Feld soll unbebaut bleiben

Ebenfalls auf der Liste der 32 Anträge, über den die 184 Delegierten abstimmen werden: ein vom Bezirksverband Neukölln eingebrachter Antrag, die für den Schulbau und die Sanierung erforderlichen Mittel „vollständig aus dem regulären Haushalt“ zu bestreiten. Die Übertragung von Schulgrundstücken an die landeseigene Howoge, die der Senat beschließen will, soll ausgeschlossen werden.

Ferner sollen nach einem Antrag der Verbände Neukölln und Tempelhof-Schöneberg das Tempelhofer Feld dauerhaft unbebaut bleiben und die Tempohomes für Geflüchtete bis Ende 2019 abgebaut werden. In einem Dringlichkeitsantrag geht es zudem um den zusätzlichen gesetzlichen Feiertag, auf den sich Rot-Rot-Grün bereits geeinigt hat. Auf Antrag des Bezirksverbandes Marzahn-Hellersdorf soll es aber nicht der 8. März sein, der Internationale Frauentag, sondern der 8. Mai „als Tag der Befreiung vom Faschismus“.

Mehr zum Thema:

Linke „Aufstehen“-Bewegung zieht auch AfD-Klientel an

Erster Bezirk lehnt Vertrag mit Howoge bei Schulneubau ab

Der rot-rot-grüne Senat lebt in einer Blase