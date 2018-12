Neuer Charité-Chef: Heyo Kroemer sagt Ja zu Berlin

Berlin. Nun gilt es als sicher: Heyo Kroemer, Chef der Universitätsmedizin in Göttingen, wird neuer Vorstandsvorsitzender der Charité. Der 58-Jährige ist der Wunschkandidat des Regierenden Bürgermeisters und Wissenschaftssenators Michael Müller (SPD) und wurde bereits im August einstimmig von der Auswahlkommission für den Posten vorgeschlagen. Bisher fehlte aber noch Kroemers Zusage, auch tatsächlich nach Berlin wechseln zu wollen. Inzwischen sind die Verhandlungen nach Informationen der Berliner Morgenpost aus Wissenschaftskreisen erfolgreich abgeschlossen. Kroemer hat seine Bereitschaft erklärt, den Chefposten an der Berliner Universitätsmedizin zu übernehmen.

Die Bestellung des Vorstandsvorsitzenden obliegt allerdings dem Aufsichtsrat der Charité. Er will in seiner nächsten Sitzung am Montag kommender Woche über die Neubesetzung entscheiden. Es kann mit Sicherheit davon ausgegangen werden, dass sich das Gremium für Kroemer entscheidet und den formalen Schritt vollzieht. Der Professor für Pharmakologie wird sich dem Aufsichtsrat in dieser Sitzung vorstellen, er ist der einzige Kandidat. Dem Aufsichtsgremium gehören zehn Mitglieder an, darunter auch Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD). Vorsitzender ist Michael Müller.

Kroemer folgt auf Karl Max Einhäupl, der seit September 2008 als Vorstandschef an der Spitze der Charité steht. Einhäupls Vertrag lief zunächst bis Mitte 2018, wurde aber vom Aufsichtsrat vor einem guten Jahr um zwei Jahre bis Mitte 2020 verlängert. Wie es damals hieß, sollten diese zwei Jahre genutzt werden, um in Ruhe einen Nachfolger zu finden. Unter der Führung des inzwischen 71 Jahre alten Neurologen hat die Charité ihren Ruf als international renommierte Einrichtung der Spitzenmedizin ausgebaut.

Wechsel im September

Der Wechsel an der Charité-Spitze soll nach Morgenpost-Informationen bereits im September 2019 vollzogen werden. Müller, Wissenschaftsstaatssekretär Steffen Krach (SPD) und Heyo Kroemer wollten sich selbst zu der Personalie nicht äußern, verweisen auf die Aufsichtsratssitzung. Indes hat auch das „Göttinger Tageblatt“ am Donnerstag berichtet, dass der dortige Chef des Universitätsklinikums vor dem Wechsel nach Berlin stehe und sich dabei auf eigene Informationen berufen.

