22. Berlin Indoor Rowing Open mit über 600 Startern

Berlin (dpa/ bb) - Im historischen Kuppelsaal im Berliner Olympiapark findet das 22. BerlinIndoorRowingOpen statt. Rund 600 Aktive verschiedener Altersklassen sind an historischer Stätte - hier fand bei den Olympischen Spielen 1936 ein Teil der Fechtwettbewerbe statt - sind am Samstag (09.00 Uhr) am Start. Sie legen auf den Ergometer Distanzen von 350 bis 2000 Meter in Einer-, Zweier-, Vierer-, Achter- oder auch bei Staffelrennen zurück.

Für einige Teilnehmer gehören die Berliner Rowingzum Vorbereitungsprogramm auf die Hallenruder-WM im Frühjahr 2019 in den USA.

( dpa )