Zwei Polizeibeamten stehen an einer Straße in Oranienburg.

Terrorismus Nach Anschlag in Straßburg: Erhöhte Sicherheitsvorkehrungen

Potsdam/Cottbus. Nach dem Anschlag auf den Straßburger Weihnachtsmarkt hat die Brandenburger Polizei ihre Sicherheitsvorkehrungen noch einmal erhöht. "Wir sind eh schon mit vielen Bereitschaftspolizisten auf den Weihnachtsmärkten unterwegs", sagte der Sprecher des Polizeipräsidiums Brandenburg, Torsten Herbst am Mittwoch. Jetzt werde man die Polizeipräsenz noch einmal deutlich erhöhen.

Auch in den Direktionen werde nach einer Besprechung der Brandenburger Sicherheitsbehörden am Mittwochmorgen, einen Tag nach dem Anschlag in Straßburg, mehr Personal eingesetzt. "Unsere Beamten sind sensibilisiert und informiert", sagte Herbst.

Bei dem Anschlag am Straßburger Weihnachtsmarkt wurden am Dienstagabend nach den jüngsten Angaben der regionalen Verwaltung drei Menschen getötet und etliche verletzt. Für die Attacke soll ein 29-Jähriger verantwortlich sein, nach dem seither gefahndet wird.

( dpa )