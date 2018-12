Müller: Straßburg-Attacke erinnert an Berliner Anschlag

Berlin. Nach dem Anschlag auf Besucher des Straßburger Weihnachtsmarkts hat sich Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller erschüttert gezeigt. "Wir in Berlin denken angesichts des Geschehens von gestern Abend sofort an den brutalen Terrorangriff auf den Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz am 19. Dezember vor zwei Jahren", sagte der SPD-Politiker am Mittwoch. "Berlin hat sich bewusst entschlossen, trotz dieser menschenverachtenden Gewalttat an seiner freiheitlichen, toleranten und weltoffenen Lebensweise festzuhalten. Wir wünschen auch Straßburg diese Kraft."

Ein Schütze hatte am Dienstagabend auf dem Weihnachtsmarkt im Zentrum der französischen Stadt drei Menschen getötet und 13 weitere verletzt. Der 29-jährige mutmaßliche Täter war am Mittwoch auf der Flucht.

Am 19. Dezember 2016 war der tunesische Islamist Anis Amri mit einem Lastwagen in den Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz an der Berliner Gedächtniskirche gerast. Er tötete zwölf Menschen, viele Dutzend Besucher des Weihnachtsmarktes wurden verletzt.

( dpa )