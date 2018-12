Radfahrerin fremdenfeindlich beleidigt und niedergeschlagen

Berlin. Eine 29 Jahre alte Frau ist in Berlin-Reinickendorf von einem Unbekannten niedergeschlagen und fremdenfeindlich beleidigt worden. Die Frau war laut Polizei am Dienstagnachmittag mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg der Auguste-Viktoria-Allee unterwegs, als der Täter sie vom Fahrrad stieß. Anschließend habe er die Radfahrerin fremdenfeindlich beleidigt und mit einer Taschenlampe auf den Kopf geschlagen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Danach ergriff er die Flucht. Die 29-Jährige wurde leicht verletzt, musste jedoch nicht medizinisch behandelt werden.

( dpa )