Ehemalige Chefin des Staatsschutzes soll erneut aussagen

Berlin. Die frühere Berliner Staatsschutzchefin Jutta Porzucek soll erneut vor dem Amri-Untersuchungsausschuss aussagen. Das erfuhr die Berliner Morgenpost aus Ausschuss-Kreisen. Einen Termin dafür gibt es aber noch nicht. Grund für die erneute Vorladung sollen weitere Fragen sein, die bei den Abgeordneten aufgetaucht sind. Diese seien vor allem nach der Befragung von LKA-Chef Christian Steiof Ende November entstanden.

In dieser Sitzung hatte Steiof die Abgeordneten darüber in Kenntnis gesetzt, dass Amri einen weiteren islamistischen Gefährder in seine Anschlagspläne eingeweiht hatte. Der LKA-Chef schilderte, dass drei sogenannte Vertrauenspersonen (VP) seiner Behörde Kontakt zum Breitscheidplatz-Attentäter Anis Amri hatten. Abgeordnete hatten danach gesagt, dass die Einzeltäterthese damit noch weniger haltbar sei. Allerdings hatte Steiof in dem nicht öffentlichen Teil der Sitzung versichert, dass das LKA erst nach dem Attentat von dem Mitwisser erfahren habe.

In einer früheren Sitzung des Untersuchungsausschusses hatte Porzucek versucht, die Bedeutung, die der spätere Attentäter während der Beobachtung durch die Staatsschützer hatte, herunterzuspielen. Porzucek sagte damals: „Er hat für uns keine herausragende Rolle gespielt.“ Allerdings machte Porzucek auch deutlich, dass man jahrelang auf zu wenig Personal und zu viel Arbeit hingewiesen und sogar Überlastungsanzeigen gestellt habe. Man hätte mindestens 30 bis 50 zusätzliche Mitarbeiter gebraucht.

Allerdings hätte Porcuzek als Staatsschutz-Chefin von den Vertrauenspersonen im Umfeld von Amri wissen müssen, sagen wiederum Abgeordnete. Porzucek wurde mittlerweile befördert und zur leitenden Direktorin ernannt. Nach der Pensionierung des derzeitigen Amtsinhabers Bernhard Kufka könnte Porzucek damit als Leiterin der für Reinickendorf und Pankow zuständigen Direktion 1 antreten.

„Wir werden uns dafür starkmachen, dass Frau Porzucek noch einmal im Ausschuss vorgeladen und befragt werden kann“, sagte ein Abgeordneter der Berliner Morgenpost. Der Ausschutz-Vorsitzende Stephan Lenz (CDU) bestätigte entsprechende Bemühungen, sagte aber, dass es noch keinen festen Termin gebe und die Entscheidung noch nicht gefallen sei.

