Autofahrer erleidet Herzinfarkt und rammt anderen Wagen

Berlin. Ein Verkehrsunfall in Berlin ist vermutlich auf den Herzinfarkt eines Autofahrers zurückzuführen. Der 66-jährige Fahrer verlor am Dienstagmorgen in Berlin-Lichtenberg plötzlich die Kontrolle über seinen Wagen und rammte einen an der linken Straßenseite geparkten Pkw. Durch den Aufprall in der Hubertusstraße wurden vier weitere Fahrzeuge beschädigt. Sanitäter versuchten vergeblich, den Mann wiederzubeleben. Er starb mit Verdacht auf Herzinfarkt. Seine 68-jährige Frau wurde als Beifahrerin leicht verletzt.

