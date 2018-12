237 Zugausfälle bei der Berliner S-Bahn durch den Streik

Berlin. Die Rückkehr zur Normalität im Nahverkehr dauerte länger als gewünscht. So ist es bei der Berliner S-Bahn auch am Dienstag noch zu einzelnen Zugausfällen gekommen, wie eine Bahnsprecherin bestätigte. Man gehe aber davon aus, dass sich die letzten betrieblichen Störungen im Nachgang des Warnstreiks der EVG im Laufe des Tages erledigen würden. Auch im Fernverkehr bekamen Reisende die Streikfolgen noch zu spüren. Mehrere Züge fuhren deutlich später als geplant in Berlin ab, etwa der ICE 546 nach Düsseldorf oder der ICE 556 nach Koblenz mit jeweils gut 20 Minuten Verspätung. Ein RE2 der Odeg nach Wismar fiel am Nachmittag ganz aus.

Am Montag hatte, wie berichtet, die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG ihre Mitglieder zu einem vierstündigen Warnstreik aufgerufen. Die Machtdemonstration im laufenden Tarifkonflikt gelang der Gewerkschaft eindrucksvoll. Bundesweit brach fast der gesamte Bahnverkehr zusammen.

Berliner Bahnkunden traf der kurzfristig angekündigte Ausstand besonders hart. Nachdem etwa in der S-Bahn-Betriebszentrale in Halensee fast die gesamte Frühschicht die Arbeit niederlegte, musste die Bahntochter ihren Betrieb fast komplett einstellen. Nach Unternehmensangaben sind am Montag infolge des EVG-Streiks 237 Züge ausgefallen. Damit musste allein die Berliner S-Bahn 17 Prozent der bundesweit rund 1400 Zugausfälle verkraften. Hinzu kamen dann noch 6092 Verspätungsminuten (ohne Folgeverspätungen). Die Folgen für die Pendler waren gravierend: Der gesamte Innenstadtverkehr kam zum Erliegen, nur auf einigen Außenästen fuhren noch Züge. Hunderttausende Berufspendler mussten sehen, wie sie anderweitig zur Arbeit kamen.

EVG will vorerst auf weitere Warnstreiks verzichten

Das hatte vor allem Folgen für die BVG. „Wir haben an normalen Tagen etwa drei Millionen Fahrgäste, am Montag waren es vorsichtig geschätzt mindestens eine halbe Million mehr“, sagte BVG-Sprecherin Petra Reetz der Berliner Morgenpost. Besonders fatal sei gewesen, dass die kommunalen Verkehrsbetriebe auf den Ansturm nicht vorbereitet waren. Daher konnte vorab weder mehr Personal noch mehr Fahrzeuge bereitgestellt werden. „Die Mitarbeiter in unserer Leitzentrale haben in der Situation Großartiges geleistet“, so Reetz. Auch bei der BVG kam es auf mehreren U-Bahnlinien zu Ausfällen, darunter auch auf der gerade wiedereröffneten „Kanzler-Linie“ U55. Ursache dafür seien aber technische Defekte gewesen, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Streik stehen würden, so Reetz.

Die Bahn setzte am Dienstag in getrennten Runden sowohl mit der EVG als auch mit der konkurrierenden Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführern (GDL) ihre Tarifverhandlungen fort. Man habe aber den festen Willen, ein Ergebnis zu erzielen, sagte EVG-Verhandlungsführerin Regina Rusch-Ziemba. Auf weitere Warnstreiks will die Gewerkschaft vorerst verzichten.

