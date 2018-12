Wenn der Flug Berlin-Dortmund 29 Stunden dauern soll

Unglaublich, aber wahr: Google bietet einen Flug von Berlin nach Dortmund mit einer Reisezeit von über 29 Stunden an - für über 2000 Euro.

Berlin. Ein Flug von Berlin nach Dortmund in sage und schreibe 29 Stunden und 36 Minuten? Dieses wahrhaft kuriose Flugangebot gibt es tatsächlich – für 2.239 Euro.

Gibt man bei Google schlichtweg die Suche „Flug Berlin Dortmund“ ein, wird dem Reise-Interessierten unter anderem dieses skurrile Angebot vorgeschlagen: Berlin-Pulkowo-Mailand-Frankfurt-Köln-Dortmund. Oder ausführlicher ausgedrückt:

Mit Aeroflot von Berlin-Schönefeld nach Pulkowo in Russland, weiter nach Mailand-Malpensa. Von dort mit einem Transfer zum Flughafen Mailand-Linate und mit Lufthansa weiter bis Frankfurt am Main. Anschließend mit dem Lufthansa Express Rail – oder auch schlichtweg ICE genannt – bis Köln Hauptbahnhof und zu guter Letzt mit dem Zug von Köln Hauptbahnhof nach Dortmund Hauptbahnhof.

Vier Zwischenstopps inklusive einer Übernachtung, über 20 Stunden Aufenthaltsdauer und ein Stresspegel, von dem jeder Arzt wohl dringend abraten würde. Die gleiche Verbindung kann unter Umständen übrigens auch 38 Stunden und 31 Minuten dauern, dafür aber zum gleichen Preis.

Zur Info: Die eigentliche Flugzeit von Berlin ins nordrhein-westfälische Dortmund beträgt bei einer Flugstrecke von 423 Kilometern lediglich eine Stunde. Flüge von dieser Dauer werden aber in die Stadt des BVB generell nicht von der Hauptstadt angeboten. Laut Google beträgt die günstigste Flugzeit plus einem Zwischenstopp drei Stunden und 15 Minuten. Bei diesem Flugwahnsinn wird der Spruch „Nur Fliegen ist schöner“ wohl definitiv hinfällig - und die Bahn zu einer echten Alternative. Die schafft die Strecke nämlich praktisch genauso schnell: in gerade einmal drei Stunden und 18 Minuten - und das ist übrigens auch die schnellste Verbindung die Google empfiehlt - trotz der Sucheingabe "Flug Berlin Dortmund".

Das schräge Flugangebot:

( jhe )