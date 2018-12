So sieht der Stundenplan von Berlins Eisbären-Baby aus

Berlin. Wenn Eisbären-Kurator Florian Sicks morgens aufsteht, greift er sofort zum Smartphone. Mit dem kann er sich live in die Wurfhöhle von Tonja und ihrem Baby im Berliner Tierpark schalten: 6.30–7.10 Uhr: Mutter und Baby schlafen, 7.10–7.25 Uhr: Das Bärchen trinkt, 7.25–7.29 Uhr: Tonja putzt liebevoll ihren Nachwuchs.

Das Eisbärchen trinkt bei Mama Tonja

Foto: © 2018 Tierpark Berlin

Minute für Minute trägt Sicks in eine Tabelle ein, was in der Wurfhöhle bei Tonja und ihrem Baby gerade vor sich geht. „Ich schaue mir besonders das Trinkverhalten des kleinen Erisbären an. Ich bin zufrieden und freue mich, dass Tonja und ihr Jungtier die ersten kritischen zehn Tage gut überstanden haben,“ erklärt er. „Bei aller Freude dürfen wir allerdings auch nicht vergessen, dass die Sterblichkeitsrate für junge Eisbären sehr hoch ist,“ ergänzt der Bären-Experte.

Tonja und ihr Baby bleiben bis zu Frühjahr in ihrer Höhle

Foto: © 2018 Tierpark Berlin

Auch die Tierpfleger fiebern mit Mama Tonja und ihrem Nachwuchs mit. Sie haben einen ständigem Blick auf die Aufnahmen aus der Wurfhöhle. Moderne Kameratechnik erlaubt intime Einblicke in die Kinderstube, ohne dass das Mutter und Kind gestört werden.

Mama Tonja lässt ihr Baby nicht aus den Augen

Im Moment trinkt das Jungtier rund elf Mal pro Tag die nahrhafte Muttermilch. In dieser Zeit Tonja zehrt ausschließlich von ihrer dicken Fettschicht, die sie sich im Frühjahr und Sommer angefressen hat. Nur kurzzeitig verlässt sie hin und wieder ihren Nachwuchs um ihren Durst am Wasserspender zu stillen, die restliche Zeit verbringt das Kleine dicht an das wärmende Fell der Mutter geschmiegt.

Mamas Fell wärmt das Kleine schön

Foto: © 2018 Tierpark Berlin

Am 1. Dezember hatte die neun Jahre alte Tonja das Jungtier zur Welt gebracht. Zwischen März und April war sie mehrmals von Eisbären-Männchen Wolodja (7) gedeckt worden. Wolodja zog im Sommer 2018 in den Zoo Berlin um, damit Tonja größtmögliche Ruhe bei der Aufzucht ihres Babys hatben sollte. Auch im natürlichen Lebensraum leben Eisbären als Einzelgänger und die Väter sind nicht an der Aufzucht der Jungtiere beteiligt.

Tonja ist immer im Körperkontakt mit ihrem Baby

Foto: © 2018 Tierpark Berlin

Die Sterblichkeitsrate bei jungen Eisbären ist besonders hoch. Im natürlichen Lebensraum werden etwa 85 % der Tiere nicht älter als zwei Jahre. Da absolute Ruhe für Mutter und Nachwuchs ein entscheidender Faktor für den Erfolg der Aufzucht ist, wird sich in den kommenden Wochen niemand der Wurfhöhle nähern.

Deshalb sind die Eisbären aktuell für die Gäste des Tierparks Berlin nicht zu sehen. Wie auch im natürlichen Lebensraum verlassen Eisbären-Mütter mit ihren Jungtieren erst im Frühjahr die Wurfhöhle.

Mehr zum Thema:

Berlin drückt die Daumen für das Eisbärenbaby

Was für ein Eisbären-Leben: Jungtier schläft und trinkt

Eisbärenbaby wird ständig überwacht

Berliner Eisbärin Tonja hat wieder Nachwuchs bekommen

( mim )