Krebskranker Staatssekretär Kirchner muss jetzt doch gehen

Jens-Holger Kirchner muss in den Ruhestand gehen

Verkehrsstaatssekretär Jens-Holger Kirchner wird nun doch in den Ruhestand versetzt. Michael Müller bietet ihm eine neue Stelle an.

Berlin. Der Senat hat am Dienstag Verkehrsstaatssekretär Jens-Holger Kirchner nun doch in den Ruhestand versetzt. Der krebskranke Grünen-Politiker hat der Entscheidung zugestimmt unter der Voraussetzung, dass er nach seiner Genesung einen neu zu schaffenden Posten in der Senatskanzlei erhält. Eine Rückkehr ins Verkehrsressort der Senatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne) sei wegen des zerrütteten Vertrauensverhältnisses zwischen Günther und Kirchner nicht mehr möglich hieß es.

Am Ende gelang es dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD), mit seinem Angebot für Kirchner eine krisenhafte Zuspitzung der Situation zu verhindern. Der Verkehrsexperte könnte im Roten Rathaus übergreifende Verkehrsprojekte wie die Siemens-Bahn zum geplanten Siemens-Campus oder die Anbindung des neuen Gewerbegebietes auf dem Gelände des Flughafens Tegel koordinieren.

Zwar wird Kirchner auf dieser neuen Stelle nicht zu den gleichen Konditionen beschäftigt, die er bisher als Staatssekretär genossen hat. Eine mit 9400 Euro im Monat besoldete B7-Stelle wird es in der Senatskanzlei nicht geben. Unklar ist auch noch, wie die Kompetenzen zwischen dem Aufgabenbereich Kirchners und seines am Dienstag zum Nachfolger berufenen Ingmar Streese abgegrenzt werden sollen. Wie zu hören war, hatte Günther Überlegungen, einen dritten Staatssekretär in ihrem Ressort einzusetzen, abgelehnt.

Obwohl am Ende seine Erwartungen nicht erfüllt werden, hat Kirchner das Angebot akzeptiert, hieß es aus seiner Umgebung. Er sei nach der öffentlichen Debatte und dem Streit mit Senatorin froh, sich nicht länger mit der Situation belasten zu müssen.

In der Senatssitzung hat der Regierende Bürgermeister für den rot-rot-grünen Senat insgesamt einen Schaden festgestellt. Kultursenator Klaus Lederer (Linke) stellte klar, seine Partei stimme nur deswegen zu, weil die Lösung so auch von Kirchner akzeptiert werde. Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne), die am Freitagabend eine gemeinsame Lösung im Senat gefordert hatte, entschuldigte sich für das unkoordinierte Vorgehen der Grünen.

