CDU reicht Missbilligungsantrag gegen Senatorin Günther ein

Berlin. Am Ende hat ein Gespräch mit dem Regierenden Bürgermeister am Montagabend den Durchbruch gebracht. Michael Müller (SPD) bot Jens-Holger Kirchner (Grüne) an, nach überstandener Krebserkrankung in seiner Senatskanzlei eine berufliche Perspektive zu erhalten. Der nach wochenlangem Streit und tagelanger öffentlicher Erregung weichgeklopfte Verkehrsstaatssekretär nahm die Offerte an. Er willigte ein, sich in den Ruhestand versetzen zu lassen. Er hat eingesehen, dass es für ihn kein Zurück geben wird in eine Verkehrsverwaltung unter Senatorin Regine Günther.

Für die Senatorin kann es schon am Donnerstag im Abgeordnetenhaus ungemütlich werden. Die CDU reichte am Dienstag per Dringlichkeit einen Missbilligungsantrag gegen die Senatorin ein. Seine Fraktion distanziere sich von der Lösung des Senats, sagte CDU-Fraktionschef Burkard Dregger. Kirchner sei „nichts anderes übrig geblieben, als zuzustimmen“. In Wirklichkeit werde er „aufs Abstellgleis“ verfrachtet“, sagte Dregger. „Wir hätten uns vom rot-rot-grünen Senat mehr Rücksichtnahme und Taktgefühl gewünscht.“ Für die Koalition wird die voraussichtlich geheime Abstimmung über Günther heikel. Viele Abgeordnete von Grünen, Linken und SPD teilen die Meinung der Opposition über Günthers Vorgehen. Zur schlechten Stimmung bei Rot-Rot-Grün trägt bei, dass die Debatte über Kirchner den Nachtragshaushalt für 2018/19 in den Hintergrund drängt. Der wird am Donnerstag beschlossen und sieht unter anderem Wohltaten wie freies Schulessen für Grundschulkinder und Gratis-Schülertickets vor. Aber darüber redet seit Tagen niemand.

Der Senat folgte also am Dienstag dem Wunsch der parteilosen Verkehrssenatorin, Kirchner durch den bisher als Verbraucherschützer und Landwirtschaftsexperten aufgefallenen Ingmar Streese zu ersetzen. Die Landesregierung hielt aber in einer Protokollnotiz fest: Man wolle die „Kompetenz und Erfahrung von Herrn Staatssekretär a. D. Jens-Holger Kirchner für ressortübergreifende Aufgaben im Bereich Verkehr, Mobilität und Stadtquartiere wie zum Beispiel der Entwicklung der Siemensstadt in herausgehobener Position“ nutzen. Wie die Position ausgestattet wird und wie die Kompetenzen zur Verkehrsverwaltung abgegrenzt werden, ist noch völlig offen.

Der an Krebs erkrankte Staatssekretär Jens-Holger Kirchner muss gehen,

Foto: dpa Picture-Alliance / picture-alliance

Mit dieser Passage im Protokoll umschiffte Rot-Rot-Grün im letzten Moment eine Klippe, die für die Grünen, aber auch für das gesamte Bündnis bedrohlich geworden war. Müller war sehr verärgert über den Umgang der Grünen mit der Personalie und das vielstimmige Krisenmanagement, nachdem Günthers Plan durchgesickert war. Kultursenator Klaus Lederer (Linke) polterte noch während der Senatssitzung, es falle seiner Partei schwer, zuzustimmen und sie tue es nur deshalb, weil Kirchner nicht zurück in die Verkehrsverwaltung wolle.

Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) zeigte sich kleinlaut und entschuldigte sich bei den Bündnispartnern für das Verhalten der Grünen. „Ich freue mich, dass wir trotz der schwierigen Situation eine gemeinsame Lösung im Senat gefunden haben“, sagte Pop der Morgenpost. Am Freitag hatte die Bürgermeisterin einen solchen Weg gefordert, ohne ihren Vorstoß mit den Spitzengrünen abgesprochen zu haben. Die heftigen Proteste innerhalb der Grünen gegen den Rauswurf des beliebten Pankower Verkehrsexperten Kirchner hatten die Senatorin bewogen, dieses Signal zu senden.

Günther agierte nach Darstellung von Teilnehmern in der Senatssitzung entschlossen. Sie argumentierte erneut, sie müsse ihre Verwaltung arbeitsfähig machen.

Neuer Staatssekretär hat sofort Eintrag bei Wikipedia

Parallel zum Rauswurf Kirchners beschloss der Senat, Ingmar Streese, der zuletzt bei der Verbraucherzentrale und im Bundeslandwirtschaftsministerium tätig war, in die Verkehrsverwaltung zu holen. Schon Minuten nach der Entscheidung fand sich im Online-Lexikon Wikipedia ein Eintrag über den „Staatssekretär Ingmar Streese“.

Die Grünen-Landesvorsitzenden Nina Stahr und Werner Graf bedankten sich ausdrücklich bei den Koalitionspartnern. Kirchners Nachfolger solle nun Großprojekte wie die Umsetzung des Mobilitätsgesetzes, den Ausbau der Radinfrastruktur oder die Neuaufstellung der Verkehrslenkung angehen. Von Straßenbahnen und dem öffentlichen Nahverkehr schreiben die Spitzen-Grünen nichts. In Kreisen der Koalition wird der Neue mit Misstrauen betrachtet. Der Regierende Bürgermeister hatte intern gesagt, die Last liege nun auf Senatorin Günther. Man werde genau beobachten, ob der neue Staatssekretär seinen Aufgaben auch gewachsen sei, schließlich sei er fachfremd.

Mehr zum Thema:

Nach dem Streit um Kirchner muss Günther jetzt liefern

In Regine Günthers Ressort wächst die Unruhe

Personalie Kirchner: Überlegungen über Rückkehrrecht

Grüne stoppen Senatorin Günther

Kranker Staatssekretär entlassen: Grüne ernten Kritik