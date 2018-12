Senat plant weitere Maßnahmen gegen kriminelle Clans

Berlin bekommt ab dem kommenden Jahr ein eigenes Lagebild zum Thema Organisierte Kriminalität (OK). Das kündigte Innenstaatssekretär Torsten Akmann am Montag in der Sitzung des Innenausschusses an. Darüber hinaus soll nach Angaben Akmanns zur weiteren Intensivierung im Kampf gegen kriminelle Familienclans und Banden bereits in der kommenden Woche eine neu eingerichtete Spezialabteilung für Vermögensabschöpfungen bei der Berliner Staatsanwaltschaft ihre Arbeit aufnehmen. Dabei soll auch die Steuerfahndung eingebunden werden. Für die Bekämpfung der Geldwäsche kündigte Akmann für das kommende Jahr mehr als 1000 zielgerichtete Überprüfungen von Spielhallen, Restaurants und Bars an. Auch beim Thema Videoaufzeichnungen von Vernehmungen soll es Verbesserungen geben.

Mit der Entscheidung der Senatsinnenverwaltung, künftig ein jährliches OK-Lagebild zu erstellen, ist ein seit Wochen andauernder Streit zwischen Senat und Abgeordnetenhaus vorerst beendet. Der Streit hatte sich entzündet, nachdem die Abgeordneten ein OK-Lagebild erfragt hatten, um so Informationen über die Maßnahmen der Polizei zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität zu erhalten. Polizeipräsidentin Barbara Slowik hatte in der Sitzung versichert, ein solches Lagebild gebe es nicht. Kurze Zeit später musste die Innenverwaltung dann aber einräumen, dass es zwar kein herkömmliches OK-Lagebild gebe, sehr wohl aber einen seit 2008 jährlich erstellten polizeilichen Bericht „zur qualifizierten Kriminalität im Zusammenhang mit arabischstämmigen Gruppierungen“. Diesen Bericht stuft das Landeskriminalamt (LKA) allerdings als Verschlusssache, also nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, ein.

Künftig solle in Berlin in einem Lagebild eine vor allem retrospektive Bilanz der Ermittlungstätigkeit in dem jeweiligen Jahr gezogen werden, sagte Martin Pallgen, der Sprecher von Innensenator Andreas Geisel (SPD). Das Lagebild enthalte Informationen über die Zahl der Ermittlungsverfahren, der erfassten Täter und Tatverdächtigen sowie der registrierten Delikte in allen Bereichen der Organisierten Kriminalität. Unabhängig davon gebe es aber auch in Zukunft Details polizeilicher Arbeit, die aus ermittlungstaktischen Gründen vertraulich und nicht für die Öffentlichkeit bestimmt bleiben müssten, betonte Palgen gegenüber der Berliner Morgenpost.

Viele Zeugen wollen sich später nicht mehr erinnern

Bislang steuert Berlin wie alle Bundesländer eigene Daten zu einem bundesweiten OK-Lagebild bei, das das Bundeskriminalamt (BKA) erstellt. Für 2017 weist dieses Lagebild 8317 Tatverdächtige aus, 71 Prozent sind nicht deutscher Herkunft, ihr Anteil ist zuletzt deutlich angestiegen. Dominiert werden die OK-Gruppen von deutschen Staatsangehörigen mit oder ohne Migrationshintergrund, gefolgt von litauischen, türkischen und polnischen Staatsangehörigen. Den größten Teil macht die Drogenkriminalität aus. Einen starken Anstieg verzeichnete das BKA zuletzt in den Bereichen Wirtschafts- und Schleuserkriminalität. Bundesweit gab es im vergangenen Jahr 572 Verfahren im OK-Bereich. Die meisten wurden in Nordrhein-Westfalen eingeleitet, Berlin liegt mit 68 Verfahren an dritter Stelle.

Norbert Cioma, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP) begrüßte die Entscheidung für ein künftiges OK-Lagebild vor allem vor dem Hintergrund einer verbesserten behördenübergreifenden Zusammenarbeit. „Wenn wir bedenken, dass Berlin eine der Hochburgen Organisierter Kriminalität ist und der Austausch von Informationen gerade auf diesem Feld unabdingbar sind, kommen wir an der umfassenden Darstellung in einem Lagebild gar nicht vorbei“, sagte Cioma.

Intensiviert werden soll auch das Mittel der Videoaufzeichnungen bei polizeilichen Vernehmungen. Es soll künftig vor allem bei den OK-Fachdienststellen des Landeskriminalamtes zum Einsatz kommen. Immer wieder kommt es vor, dass Zeugen bei der Polizei umfangreich aussagen und sich dann später vor Gericht plötzlich nicht mehr erinnern können. Die Konfrontation mit der Aufzeichnung der polizeilichen Vernehmung könnte dem Gedächtnis des einen oder anderen Zeugen durchaus auf die Sprünge helfen. Auch GdP-Landeschef Cioma sieht darin eine Möglichkeit, „die vielfach präsente Omertà“, das Gesetz des Schweigens, zu durchbrechen.

Wann die Videotechnik in der zuständigen LKA-Abteilung zum Einsatz kommt, ist noch unklar. Im Innenausschuss hieß es am Montag, derzeit gebe es noch Softwareprobleme.

