Brandenburg feiert Fontane-Jahr

Potsdam. Der Schriftsteller, Journalist und Autor Theodor Fontane (1819-1898) wird anlässlich seines 200. Geburtstages im kommenden Jahr in Brandenburg geehrt. In seinen Werken spiegelte er das Leben im 19. Jahrhundert in Preußen wieder, betonte Kunstministerin Martina Münch (SPD) am Montag in Potsdam. Sein Werk präge bis heute das Bild Brandenburgs.

Zum Auftakt des Fontanejahres öffnet nach den Angaben am 30. März eine Ausstellung in Neuruppin, wo er am 30. Dezember 1819 geboren wurde. Mit landesweit rund 150 Veranstaltungen solle Fontane gewürdigt, aber auch ein Blick hinter die Persönlichkeit des Autoren ("Effi Briest", "Jenny Treibel", "Wanderungen durch die Mark Brandenburg") geworfen werden.

( dpa )