Aus des InnoZ: Campus-Chef Müller kritisiert Politiker

Trotz Rückzugs der Deutschen Bahn will man am Schöneberger Campus weitermachen.

Berlin. Nach dem von der Deutschen Bahn angekündigten Aus des Innovationszen­trums für Mobilität (InnoZ) in Schöneberg kündigt Euref-Campus-Chef Reinhard Müller an: „Es wird den Mobilitätshub auf diesem Campus weiter geben.“ Derzeit liefen Gespräche mit möglichen Interessenten und bereits angesiedelten Unternehmen.

Das seit 2006 auf dem Gelände um den Gasometer ansässige gegründete InnoZ gilt als deutschlandweit führendes Zentrum der Zukunft, das sich die Bahn – wie berichtet – nun aber nicht mehr leisten möchte. Rund 40 Mitarbeiter müssen um ihre Jobs bangen.

Müller hofft allerdings, dass ein InnoZ-Projekt weiterbetrieben werden kann, das am Widerstand der zuständigen Genehmigungsbehörde im Bezirk zu scheitern droht: der Einsatz eines elek­trisch betriebenen autonom fahrenden Fahrzeugs.

Ärger über "Verweigerungshaltung"

„Emily“, der gelbe Shuttlebus des französischen Herstellers Easymile mit sechs Sitz- und Stehplätzen, wurde seit einem Jahr auf dem Campus erprobt und sollte nun im Echtbetrieb starten. „Unser Ziel ist es weiterhin, dass Emily vom Campus zum Bahnhof Südkreuz fährt“, sagte Müller der Berliner Morgenpost. „Ihr Einsatz als Shuttle würde den Individualverkehr entlasten und das zudem Co2-frei.“

Der Euref-Chef kritisiert die Verweigerungshaltung der zuständigen Stadträtin Christiane Heiß (Grüne) scharf und verweist auf den Einsatz des ersten autonomen Busses seit Oktober 2017 im niederbayerischen Bad Birnbach. Der fahrerlose Bus verkehrt dort zwischen Marktplatz und Kurtherme. Noch muss in Deutschland ein Steward mit an Bord sein.

Müller zweifelt daher die Grundlage für die Ablehnung durch die Stadträtin an. „Ihre Aussage ist falsch, die Erprobung eines fahrerlosen Fahrzeugs in öffentlichem Straßenland verstoße gegen Artikel 8 des Wiener Übereinkommens zum Straßenverkehr von 1968, der immer einen Fahrer vorsieht“, betont er. Ende März 2014 hätten die Vereinten Nationen das Abkommen überarbeitet. Seither seien Systeme, die das Führen eines Fahrzeugs beeinflussen, zulässig, wenn sie jederzeit vom Fahrer abgeschaltet werden können. Seit 2016 sei das neue Abkommen gültig.

Auch beim Besuch des Regierenden war "Emily" Thema

„Alle reden immer von der Zukunft der Mobilität, doch wenn es konkret wird, fehlt die Unterstützung bei Bezirks- wie Landespolitikern“, kritisiert der Gründer des seit zehn Jahren bestehenden Campus, der von lokalen Politikern gerne als Kulisse für Berlin als Energiehauptstadt der Zukunft genutzt wird.

Vorige Woche war „Emily“ auch Thema beim Besuch des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD) auf dem Campus. „Nachdem sich der Bezirk nicht bewegt, würde ich mir von der Landespolitik wünschen, dass sie dieses von übergeordneter stadtpolitischer Bedeutung an sich zieht und es möglich macht“, so der Euref-Chef.

Zumindest bei Bezirksverordneten in Tempelhof-Schöneberg findet das Projekt Unterstützung. In einem Antrag für die Bezirksverordnetenversammlung am kommenden Mittwoch fordert die SPD-Fraktion unter Jan Rauchfuß, unterstützt von CDU und FDP, das Bezirksamt auf, den Testbetrieb des Kleinbusses auszweiten: eine Anbindung des Campus an den Bahnhof Südkreuz. Dies soll mit den zuständigen Stellen des Landes umgesetzt werden.

