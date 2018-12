Mehr als 1000 Kostümierte beim Nikolauslauf in Michendorf

Michendorf. Rund 1100 Teilnehmer im roten Mantel und mit Zipfelmütze sind beim zehnten Nikolauslauf in Michendorf an den Start gegangen. Es seien etwa so viele wie im vergangenen Jahr gewesen, sagte Organisator Udo Grötzner am Sonntag. Die Rauschbärte konnten zwischen Distanzen von 2,5 Kilometern, 5 Kilometern und 10 Kilometern wählen, die auf einem 2,5 Kilometer langen Rundkurs auf den Michendorfer Straßen absolviert wurden. Zudem gab es einen Staffelwettbewerb für sportlich ambitionierte Familien und Firmen sowie für Kinder bis neun Jahren einen Zipfelmützenlauf. Rund 120 Kinder hatten gemeldet.

Das Nikolauskostüm war für die Läufer Pflicht. Wer keines hatte, konnte es zum Selbskostenpreis beim Veranstalter erwerben, der 350 Kostüme beschafft hatte. Diese sind laut Grötzner fast alle verkauft worden.

Auf der längsten Distanz von zehn Kilometern siegte bei den Herren Jörn Schwarz vom Laufclub Potsdam in 35 Minuten und 39 Sekunden. Bei den weiblichen Nikoläusen gewann Julia Sbierski-Kind vom SCC Berlin mit einer Zeit von 38 Minuten und 14 Sekunden.

( dpa )