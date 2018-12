Weitere Aufstockung: 20 neue Staatsanwälte im neuen Jahr

Berlin. Im Kampf gegen die Kriminalität will die Berliner Justiz im kommenden Jahr noch mehr neue Staatsanwälte einstellen als bisher vorgesehen. Statt der geplanten 15 neuen Stellen wird es 20 geben. Das sei im Nachtragshaushalt so vereinbart und vom Hauptausschuss abgesegnet worden, sagte ein Sprecher der Senatsjustizverwaltung der Deutschen Presse-Agentur. Der Haushalt wird in der kommenden Woche vom Landesparlament beschlossen.

Die insgesamt 20 neuen Staatsanwälte sollen so schnell wie möglich im neuen Jahr mit ihrer Arbeit beginnen. Die Auswahlverfahren für die ersten 15 seien bereits erfolgreiche absolviert. Und auch für die weiteren fünf Stellen habe es genug befähigte Bewerber gegeben.

( dpa )